Genova – Continuano a calare i pazienti ricoverati in ospedale per la prima volta da diversi mesi sotto quota 400 ma rimane alto il numero delle vittime.

Questa la fotografia dell’andamento della pandemia da coronavirus che emerge dal consueto bollettino diffuso da Regione Liguria.

I nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore sono stati 1.137 a fronte di 12.700 tamponi processati, di cui 3.809 test molecolari e 8.891 antigenici.

393 i pazienti ricoverati in ospedale, 26 in meno rispetto alla giornata precedente, di cui 24 in Terapia Intensiva.

Tra i pazienti più gravi assistiti nei nosocomi liguri, 12 sono i non vaccinati e 12 i vaccinati ma con un quadro clinico complesso.

Come detto, resta alto il numero dei decessi. Nell’ultima giornata quelli registrati sono stati 7, per un totale di 5.086 vittime dall’inizio della pandemia.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 115

SAVONA (Asl 2): 189

GENOVA (Asl 3): 455

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 130

LA SPEZIA (Asl 5): 240

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 8

Flussi 25 febbraio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.276.950 3.809 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.480.038 8.891 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 342.753 1.137 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 15.630 -493

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.435 LA SPEZIA 2.021 IMPERIA 2.009 GENOVA 8.333 Residenti fuori Regione/Estero 348 altro/in fase di verifica 484 TOTALE 15.630

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 393 24 -26 ASL1 62 1 0 ASL2 77 5 -1 San Martino 49 5 -4 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 79 5 -1 Ospedale Gaslini 5 0 3 ASL3 globale 65 5 -19 ASL 3 Villa Scassi 65 5 -19 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 24 0 0 ASL4 Sestri Levante 20 0 -2 ASL4 Lavagna 4 0 2 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 32 3 -4 ASL5 Sarzana 29 1 -4 ASL5 Spezia 3 2 0

*12 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 15.222 -465 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 322.037 1.623 Deceduti** 5.086 7

**

data decesso sesso età luogo decesso 1 20/02/2022 M 92 EO Galliera 2 23/02/2022 M 87 ASL2-Ospedale Savona 3 23/02/2022 M 81 ASL2-Ospedale Savona 4 23/02/2022 F 83 ASL2-Ospedale Savona 5 24/02/2022 M 84 ASL1-Ospedale Sanremo 6 24/02/2022 F 79 ASL5-Ospedale Sarzana 7 24/02/2022 F 92 San Martino

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 358 ASL 2 464 ASL 3 1.760 ASL 4 450 ASL 5 132 Liguria 3.164

Dati 25/02/2022 ore 13:00

3.396.431 Consegnati (fonte governativa) 3.386.531 Somministrati 99,7% Percentuale vaccini somministrati su consegnati