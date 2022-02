La Spezia – Dal restauro della scala di Monesteroli all’ampliamento della rete della monorotaia, diversi sono i profetiche saranno messi in campo per rilanciare il territorio di Tramonti.

Il percorso di riqualificazione è stato presentato ieri mattina dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, insieme a Donatella Bianchi, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, all’assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi e ai rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio di Tramonti e Campiglia.

I progetti, alcuni già in corso d’opera, hanno visto infatti la sinergia tra gli enti che insistono sul territorio perché l’operazione di rilancio sia più efficace.

Eco nel dettaglio quali sono i progetti che saranno portati a termine nei prossimi mesi:

1) Progetto di riqualificazione e restauro della storica Scala Grande di Monesteroli.

– La Associazione “Per Tramonti” ha partecipato al bando FAI per il restauro/riqualificazione della scalinata storica di Monesteroli ed è stata sorteggiata per un finanziamento di € 6.000,00.

– Hanno aderito all’iniziativa a seguito della sottoscrizione di un Protocollo di Intesa il Comune della Spezia con un cofinanziamento di € 20.000,00 il Parco Nazionale delle Cinque Terre con il medesimo importo ed il Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e Studi Urbani con lo sviluppo degli studi storico culturali finalizzati alla riqualificazione.

– Il progetto ha già ottenuto l’approvazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia.

– È già stata selezionata la ditta esecutrice dei lavori per l’inizio dei quali si stanno espletando gli ultimi adempimenti di Legge.

– L’apertura del cantiere è prevista per i primi di marzo p.v.

2) Progetto ampliamento rete di monorotaia

– Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, nell’ambito del Programma Parchi per il Clima ha ottenuto il finanziamento da parte del Ministero della transizione ecologica, per il potenziamento della rete di monorotaie presente sul territorio con motorizzazione green, motori elettrici di ultima generazione.

– Nel Comune della Spezia sono stati individuati due siti di nuova installazione, il primo in località Fossola e l’altro in località Monesteroli.

– I nuovi impianti si affiancheranno a quelli già presenti completando la copertura del nostro territorio.

3) Mitigazione del rischio per il sentiero REL 535 nel tratto Fossola – Monesteroli

– In accordo con il Parco Nazionale delle Cinque Terre è iniziata la procedura per l’affidamento della progettazione delle opere necessarie alla riduzione del rischio sul sentiero REL 535 nel tratto tra le località di Fossola e Monesteroli.

– La progettazione sarà cofinanziata dal Comune con € 20.000,00 e permetterà il transito in maggior sicurezza dei numerosi escursionisti essendo il sentiero utilizzato quale collegamento tra il Parco Nazionale delle Cinque Terre ed il Parco Regionale di Portovenere.

Si è proceduto infine ad aderire ad un avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR. A tal proposito il Comune della Spezia ha presentato una proposta riferita al Borgo di Campiglia e la limitrofa zona di Tramonti ricadente nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, il quale ha sostenuto la proposta.

4) Manutenzione ordinaria territorio di Tramonti

Il Protocollo di intesa sottoscritto tra Comune della Spezia, Parco Cinque Terre e Associazioni, regolamenta gli interventi da eseguire sul patrimonio comunale del territorio di Tramonti realizzati a cura delle associazioni locali (Associazione per Tramonti, Associazione Campiglia, Associazione APS Vivere Tramonti) a fronte del riconoscimento di un contributo economico da parte del Comune della Spezia e del Parco Nazionale per una validità di 3 anni (2020-2022). Il contributo erogato dall’Ente Parco e dal Comune della Spezia è stato di 15.000,00 € per ciascun ente per l’anno 2020, ed è stato elevato a 20.000,00 € per ciascun ente per gli anni 2021 e 2022.