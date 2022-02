L’arrivo di aria fredda dai quadranti nord-orientali porterà un po’ di nuvolosità e qualche fenomeno nella giornata di venerdì, a seguire nuova rimonta anticiclonica ma con temperature in calo.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 25 febbraio 2022

Tra la notte ed il primo mattino nuvolosità sparsa sull’intera regione, risulterà più compatta sul centro-levante dove non si escludono piovaschi sparsi. Nel corso della mattinata schiarite a ponente, ancora molte nubi e qualche debole precipitazione altrove.

Nel pomeriggio possibile formazione di rovesci anche a carattere temporalesco sull’Appennino orientale, saranno in rapido movimento verso sud/sud-est con la possibilità di interessare localmente alcuni tratti costieri sottostanti; non si esclude anche qualche fiocco di neve sui rilievi. Nuvolosità diffusa anche sull’Imperiese ma senza fenomeni associati, mentre troveremo ampi spazi soleggiati sul resto della regione.

Alla sera esaurimento dei fenomeni ed ampie schiarite ovunque.

Venti al mattino deboli o moderati dai quadranti orientali, nel corso del pomeriggio ed in serata graduale rotazione a nord/nord-est con intensità in rinforzo fino a forte o di burrasca.

Mare nella prima parte di giornata tra poco mosso e mosso sotto-costa e mosso al largo, poi mosso o stirato sotto-costa e fino a molto mosso al largo.

Temperature minime in lieve rialzo, massime pressoché stazionarie.

Costa: min +5/12°C, max +12/15°C

Interno: min -2/+5°C, max +6/13°C

Sabato 26 febbraio 2022

Giornata caratterizzata da cieli pressoché sereni, eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti fino a forti dai quadranti settentrionali, in graduale calo dal tardo pomeriggio.

Mare stirato sotto-costa, mosso o molto mosso al largo.

Temperature in diminuzione.

Tendenza per domenica 27 febbraio 2022

Bel tempo sull’intera regione con cieli sereni ovunque. Temperature in ulteriore lieve calo. Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali.

Mare stirato o poco mosso sotto-costa, da mosso a poco mosso al largo.