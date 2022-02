Genova – Ha fermato l’auto nell’area di servizio di Sant’Ilario, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, e si è incamminato lungo il viadotto di Nervi e poi si è lasciato cadere di sotto.

Un anziano ancora senza nome è deceduto ieri pomeriggio precipitando dal viadotto dopo il tentativo delle forze dell’ordine di convincerlo a desistere.

L’anziano, giunto in Liguria da altra regione, ha parcheggiato l’auto nell’area di servizio e poi si è diretto a piedi sul cavalcavia.

Alcuni automobilisti di passaggio lo hanno visto e lo hanno segnalato alle forze dell’ordine che sono subito accorse insieme ai vigili del fuoco.

Purtroppo le intenzioni dell’uomo sono divenute evidenti quando ha scavalcato il guard rail e si è lanciato di sotto.

Nessuno scampo dopo un volo di decine di metri nel vuoto. Il corpo senza vita è stato recuperato in serata.

Nessuna spiegazione del gesto al momento ma sono in corso indagini.