Genova – La prima famiglia di profughi ucraini è arrivata nella notte nel capoluogo ligure dove resterà ospite di parenti che vivono in città insieme alla comunità di oltre 2mila cittadini che vivono e lavorano all’ombra della Lanterna.

Si tratta di tre fratelli con la madre partiti dall’Ucraina appena iniziate le operazioni militari.

Secondo il sito dell’AGI, altri 300-440 profughi ucraini sono attesi a Genova nelle prossime ore.

Le molte offerte di ospitalità sono state accolte con gioia da parte di chi rischia la vita sotto i bombardamenti e teme uno scontro a fuoco “casa per casa” per le prossime ore.

Da Savona risulta invece partito un uomo di nazionalità ucraina che ha risposto all’appello del Governo per “tornare” e arruolarsi nelle milizie volontarie.