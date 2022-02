Los Angeles – Tiziano Ferro è diventato papà. Los Angeles – Tiziano Ferro è diventato papà.

Il cantante di Latina ha condiviso con il mondo l’arrivo di due neonati, Margherita e Andres, tramite un post su Instagram che lo ritrae insieme ai piccoli e al marito Victor Allen in una tenera foto in bianco e nero.

“Sono diventato papà – ha scritto il cantante – e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata, ma anche la nostra”.

Poi l’artista ha aggiunto qualche ulteriore dettaglio: “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo”.

Una gioia incontenibile per Tiziano e Victor che però hanno voluto ribadire la necessità di privacy in questo momento e chiarire si da subito che i bambini non saranno cresciuti sui social.

“Saranno solo e soltanto loro – continuano i neo genitori – a decidere quando e soprattutto se condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E’ un diritto insindacabile”.