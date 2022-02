Sarà prenotabile già da questa mattina, in Liguria, il Novavax, il vaccino anti coronavirus realizzato con tecniche “tradizionali” e che dunque supera molte delle perplessità dei No Vax che accusano gli altri vaccini (senza alcuna validazione scientifica) di essere “sieri sperimentali”.

Il Novavax è realizzato con le stesse tecnologie usate per tutti gli altri vaccini cui i No Vax sono stati e si sono sottoposti sin da bambini e dunque supera gran parte dei dubbi formulati da chi ancora non si è vaccinato.

Da questa mattina, prenotando la vaccinazione anti covid, sarà possibile per chi si vaccina la prima volta, scegliere di sottoporsi a questo farmaco invece degli altri sin qui utilizzati con casistica “avversa” del tutto prevista e comparabile con qualunque altro vaccino.

Una “possibilità” in più per chi non è ancora riuscito a superare le paure e i dubbi diffusi da disinformazione senza basi scientifiche con il solo scopo di danneggiare la campagna vaccinale che ha ridotto drasticamente morti e malati gravi, dimostrando senza alcun dubbio la sua validità.