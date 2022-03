Genova – Ennesimo grave incidente nella notte in via V Maggio, a Quarto, nel levante genovese. Per cause ancora in via di accertamento due motociclisti si sono scontrati violentemente nei pressi dell’ingresso lato mare dell’ospedale Gaslini ed uno dei due ha riportato ferite molto gravi.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 che hanno soccorso tre persone e sembra che una di loro sia un pedone travolto da uno dei motoveicoli.

Uno dei motociclisti è apparso subito in condizioni più gravi ed è stato intubato dal personale medico che lo ha stabilizzato prima di correre al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso.

La gravità massima è stata attribuita anche al pedone e all’altro centauro.

In corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e le responsabilità di quanto avvenuto.