Genova – Ancora poco più che mille nuovi contagi da Coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore in Liguria mentre il trend in discesa dell'andamento pandemico si conferma nel numero dei ricoveri che oggi scendono sotto quota 300.

Sono 1.062 i nuovi positivi al Covid-19 scoperti in Liguria secondo il consueto bollettino della Regione.

Un numero di casi emerso a fronte di 10.885 tamponi effettuati di cui 3.179 molecolari e 7.706 antigenici rapidi.

Calano i ricoveri in ospedale, 24 in meno rispetto a ieri per un totale di 296 pazienti assistiti nei nosocomi della Liguria.

Di questi, 15 sono i pazienti in Terapia Intensiva, di cui 5 non vaccinati e 10 vaccinati ma con un quadro clinico complesso.

Resta purtroppo alto il numero dei decessi.

Il bollettino odierno ne far registrare 9, compresi tra il 25 febbraio e il 2 marzo. Tra le vittime anche un 68enne morto all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia di residenza.

IMPERIA (Asl 1): 80

SAVONA (Asl 2): 195

GENOVA (Asl 3): 552

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 114

LA SPEZIA (Asl 5): 119

Non riconducibili alla residenza in Liguria:2