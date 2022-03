Genova – Oltre 60 tonnellate di pellet illegale sono state sequestrate dagli uomini della Guardia di Finanza della Tenenza di Busalla.

I controlli degli uomini delle Fiamme Gialle si sono concentrati sui pellet da riscaldamento a uso domestico.

In tre distinte operazioni i militari hanno sottoposto a sequestro un intero impianto di produzione e oltre 60 tonnellate di pellet confezionato in circa 4.200 sacchi del peso ciascuno di 15 chili.

Due aziende operanti nella Valle Scrivia e nella Val Polcevera sono finite nei guai per aver prodotto o commercializzato pellet non a norma.

In un primo caso, dove il pellet veniva prodotto e commercializzato con falsi marchi di qualità, oltre al sequestro dell’impianto di produzione e del pellet trovato in azienda, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Genova i due imprenditori per frode nell’esercizio del commercio.

Negli altri casi, invece, i finanzieri hanno intercettato due distinti carichi di pellet provenienti dall’estero. Il materiale veniva commercializzato senza l’apposizione delle informazioni minime previste dal codice del consumo.

Nell’azienda multata, inoltre, è stato trovato un lavoratore in nero che, dopo aver tentato di allontanarsi per non essere scoperto, è stato fermato e identificato.