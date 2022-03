Genova – Disegni e striscioni colorati per chiedere che torni la Pace in Ucraina.

Tutti gli studenti delle classi del plesso della scuola primaria Duca degli Abruzzi dell’Istituto Comprensivo Lagaccio, sito nell’ omonimo quartiere genovese, si sono recate presso la Casa nel Parco dell ex caserma Gavoglio per far sentire al quartiere la loro voce di Pace.

Gli alunni hanno portato striscioni e decorazioni a tema preparati in classe per addobbare gli spazi per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di coltivare la pace ogni giorno, in ogni luogo.

Una mattinata colorata per contrastare il grigiore della guerra