Tre le vittime del coronavirus nelle ultime ore mentre risale il numero dei nuovi casi di infezione, complice l’abbassamento delle temperature degli ultimi giorni.

A Savona ha perso la vita un uomo di 73 anni mentre sono 1.187 i nuovi casi di contagio scoperti in Liguria con 10.665 tamponi effettuati, di cui 3.134 molecolari e 7.531 test rapidi antigenici effettuati su una popolazione di oltre 1 milione 500mila persone residenti.

Sostanzialmente stabile il numero di pazienti ricoverati in ospedale ma sono 15 quelli gravi e molto gravi ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi scoperti, suddiviso per province:

IMPERIA (Asl 1): 127

SAVONA (Asl 2): 157

GENOVA Asl 3: 609

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 138

LA SPEZIA (Asl 5): 154

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 9 marzo 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.309.017 3.134 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.560.815 7.531 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 354.228 1.187 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 13.011 257

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.018 LA SPEZIA 1.608 IMPERIA 1.280 GENOVA 7.420 Residenti fuori Regione/Estero 288 altro/in fase di verifica 397 TOTALE 13.011

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 261 15 0 ASL1 32 2 1 ASL2 45 1 -10 San Martino 57 2 10 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 51 5 0 Ospedale Gaslini 7 0 4 ASL3 globale 31 4 -4 ASL 3 Villa Scassi 31 4 -4 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 11 0 -3 ASL4 Sestri Levante 11 0 -1 ASL4 Lavagna 0 0 -2 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 27 1 2 ASL5 Sarzana 23 0 2 ASL5 Spezia 4 1 0

*5 non vaccinati, 10 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 12.433 -19 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 336.075 927 Deceduti** 5.142 3

**

data decesso sesso età luogo decesso 1 07/03/2022 F 89 ASL2-Ospedale Savona 2 07/03/2022 M 86 ASL2-Ospedale Savona 3 07/03/2022 M 73 ASL2-Ospedale Savona

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 75 ASL 2 421 ASL 3 1.248 ASL 4 165 ASL 5 154 Liguria 2.063



Vaccinazioni – Dati 09/03/2022 ore 13:00

3.476.691 Consegnati (fonte governativa) 3.419.252 Somministrati 98% Percentuale vaccini somministrati su consegnati