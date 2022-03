Bordighera – «Nel convento di Bordighera sono già arrivate 4 mamme con 6 bambini dai 7 ai 10 anni e uno di 16».

Fra Faustino, frate francescano di origini ucraine del convento di Terrasanta di Bordighera (Imperia), in questi giorni sta lavorando senza sosta per accogliere le famiglie in fuga dalla guerra, mamme e bambini che hanno perso tutto e hanno urgente bisogno di un posto dove dormire, un piatto caldo da mangiare e un supporto nelle spese quotidiane per i beni di prima necessità.

Antoniano Onlus, in questi difficili giorni, ha esteso all’Ucraina la rete solidale di Operazione Pane, con interventi nel Paese, ai confini e in Italia, dove stanno arrivando migliaia di persone in fuga dalla guerra. Secondo le prime stime, in Italia potrebbero arrivare 800mila profughi, che avranno bisogno di accoglienza e sostegno.

Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo, nella struttura di Montenero, di altre persone che giungeranno con i mezzi che prima trasportavano alimenti.