Genova – Ancora un colpo del rapinatore seriale che colpisce nelle Tabaccherie. Questa volta è successo a Marassi, in ValBisagno, con un colpo messo a segno in viale Bracelli.

Il malvivente, sempre armato di una pistola (forse solo una imitazione realistica) è entrato nel locale all’orario della chiusura e dopo aver minacciato il titolare, gli ha intimato di aprire la cassa e consegnare tutto il contenuto.

Il rapinatore è poi fuggito di corsa con circa 400 euro. Un bottino comunque “magro” che potrebbe spingerlo a colpire ancora.

Lo stesso tipo di rapina è stata fatta pochi giorni fa in un negozio di Porta Soprana ed anche in quel caso si trattava di una tabaccheria.

La polizia indaga anche su altri colpi messi a segno nelle settimane precedenti e tra le ipotesi investigative c’è anche la possibilità che si tratti sempre della stessa persona.

Si punta sulle eventuali riprese video che già in passato hanno fornito elementi utili a rintracciare i delinquenti che spesso commettono errori.