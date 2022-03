Genova – Temporanea sospensione del servizio Volabus per la chiusura dell’aeroporto Crsitoforo Colombo. A comunicarlo AMT che rivela che a seguito della chiusura dell’aeroporto Cristoforo Colombo, prevista per lavori dalle ore 23:00 di venerdì 11 alle ore 6:00 di domenica 20 marzo, il servizio Volabus sarà sospeso da sabato 12 a sabato 19 marzo.

Genova Airlink, il collegamento bus tra la stazione FS di Sestri Ponente e lo scalo genovese, resterà attivo per garantire il servizio di trasporto a quanti operano presso l’aeroporto. Dal 12 al 19 marzo il servizio avrà un orario rimodulato con inizio alle ore 8.00 (prima corsa da Aeroporto arrivi) e termine alle ore 18.00 (ultima corsa da Aeroporto arrivi).