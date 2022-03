Genova – Due asini ed un cavallo sono morti tra le fiamme di un incendio divampato nella notte in un casolare sulle alture del ponente genovese. Le fiamme sono scoppiate per cause ancora da accertare in un rudere adibito a stalla in salita Luigia Sciallero e l’arrivo dei vigili del fuoco ha salvato altri animali rimasti intrappolati tra fiamme e fumo ma non ha purtroppo salvato i due asini ed il cavallo.

L’allarme è scattato poco prima delle 5 di questa mattina quando è arrivata una chiamata di emergenza ai centralini dei vigili del Fuoco.

Le fiamme stavano divorando lo stabile e all’interno erano chiusi molti animali, probabilmente per salvarli dal freddo pungente di queste notti.

Purtroppo, nonostante l’intervento veloce dei pompieri, per i due asini e per il cavallo non c’è stato nulla da fare.

In corso accertamenti per verificare le cause del rogo che fortunatamente non ha fatto registrare feriti.