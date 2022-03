Genova – La campionessa ligure di karate è stata insignita del riconoscimento di cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

“Questa estate abbiamo ammirato e festeggiato tutti insieme Viviana Bottaro vincere la prima, storica medaglia olimpica italiana nella storia del karate – ha commentato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Un risultato che ha riempito di orgoglio tutta la Liguria. Nel settembre scorso abbiamo voluto riceverla e celebrare il suo straordinario risultato, a Palazzo Ducale, in un momento dedicato a tutti gli atleti liguri che hanno partecipato ai Giochi. E questa mattina l’atleta genovese ha ricevuto il meritato riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i suoi incredibili risultati: da oggi Viviana Bottaro è Cavaliere della Repubblica. Grazie a Viviana, che in un’estate straordinaria per i colori azzurri dello sport, ha portato in alto la Liguria alle Olimpiadi di Tokio”.