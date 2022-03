Genova – Un esemplare di lupo è stato avvistato in Valbisagno. Il curioso avvvistamento è avvenuto questa mattina, intorno alle 8, nel quartiere di Struppa.

Secondo alcuni esperti si tratterebbe di un giovane esemplare di lupo grigio appenninico (canis lupus italicus) ma ci sono alcuni dubbi.

Potrebbe trattarsi di un soggetto in dispersione, fenomeno che ogni inverno vede molti giovani lupi abbandonare il branco di origine per andare alla ricerca di una nuova area da colonizzare e di un partner con cui formare un nuovo nucleo familiare.

La foto (di Michela Gulluni) rappresenta un’altra preziosa testimonianza di come questo predatore stia tentando di ampliare i propri confini di caccia alle zone sub-costiere, dove la presenza di ungulati (cinghiali, caprioli e daini) è molto numerosa.

La presenza di esemplari di lupi non deve spaventare poichè non costituisce un pericolo per l’uomo. Non si segnalano episodi di aggressioni di lupi ai danni di esseri umani da fine Ottocento.

Il Lupo, inoltre, tende a ridurre sensibilmente l’anomala crescita del numero di cinghiali, daini e caprioli che rappresenta invece un problema ambientale.