Genova – Si è fidato di una signora che aveva appena conosciuto e l’ha invitata a casa a prendere un caffè ma lei lo ha narcotizzato e derubato mentre era incosciente.

Indagini in corso, nel quartiere di Castelletto, sull’episodio denunciato da un 80enne che si è risvegliato dopo diverse ore ritrovandosi la casa svaligiata e depredata di ogni oggetto di valore.

L’anziano ha denunciato di aver invitato una signora molto gentile ed educata a prendere un caffè in casa e di aver perso i sensi quasi subito, probabilmente narcotizzato da qualcosa che la donna ha versato nel caffè mentre lui era distratto.

Al suo risveglio la donna era sparita come ogni oggetto di valore e il denaro che l’anziano pensionato teneva in casa.

Frastornato e intimorito, l’anziano ha chiamato la polizia raccontando quanto era avvenuto.

Una rapina vera e propria con il rischio di morire visto che la sostanza usata per narcotizzarlo così velocemente avrebbe potuto ucciderlo.

La polizia ha sequestrato alcuni oggetti che la malvivente ha maneggiato nella speranza di trovare delle impronte che conducano all’identificazione ma anche per accertare che tipo di sostanza sia stata usata.