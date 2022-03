Genova – Ore di trepidante attesa, all’ospedale Gaslini, per medici e familiari del bambino di 4 anni caduto ieri pomeriggio da un muraglione in via San Nazaro, nel quartiere di Albaro.

Il piccolo è stato ricoverato in prognosi riservata dopo il suo arrivo in ospedale, in codice rosso, il più grave.

Il bambino farebbe parte di un gruppo di profughi appena arrivato dalla Ucraina sconvolta dalla guerra ed era a Genova solo da qualche giorno.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente ma sembra che il piccolo si sia affacciato da un muraglione per guardare qualcosa e sarebbe scivolato compiendo un volo di alcuni metri.

Subito soccorso è stato trasportato in gravi condizioni al Gaslini.

Dopo gli esami medici è stato ricoverato e si attendono gli sviluppi delle prossime ore per valutare meglio le sue condizioni di salute.

Intanto è stata avviata un’indagine per accertare come si siano svolti i fatti.