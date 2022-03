Genova – Non ha saputo resistere alla tentazione di mangiare un piatto di pasta al pesto il 31enne ricercato da oltre quattro mesi arrestato sabato scorso dagli agenti della Polizia di Stato di Genova.

L’uomo, condannato a 6 anni e 8 mesi per vari reati, ingolosito dall’idea di un primo a base di pesto, ha deciso di sfidare la sorte e andare in via Celesia, nel quartiere di Rivarolo, per comprarne un barattolo.

Uscito dal negozio, è stato però riconosciuto da due agenti del commissariato di Cornigliano che erano intenti a controllare un’altra persona.

Il 31enne ha cercato invano di nascondersi entrando velocemente in un minimarket ma è stato raggiunto e fermato.

Per lui si sono aperte le porte del carcere.