Genova – Aiuti all’Ucraina aggredita militarmente dalla Russia di Putin, dalla Liguria grazie alla sinergia tra la Fai-Conftrasporto regionale (la Federazione degli autotrasportatori italiani), Confcommercio Genova, Consorzio Global e Croce Bianca di Cornigliano.

Nella sede di quest’ultima – in via Romolo Gessi 8 R a Cornigliano – è iniziata infatti la raccolta umanitaria, che proseguirà nelle prossime settimane, destinata alla comunità ucraina di piazza Santo Stefano, da dove ogni settimana partono i mezzi diretti verso l’Ucraina.

Sono richiesti generi alimentari a lunga conservazione, omogenizzati, latte in polvere, piatti e posate usa e getta, oltre ai farmaci e materiale sanitario quali bende, garze, acqua ossigenata e disinfettante. Tra il materiale richiesto anche coperte isotermiche e prodotti per l’igiene sia per bambini che per adulti (per info chiamare lo 010/6512760).

“In un momento come quello che stiamo vivendo, qualsiasi tipo di iniziativa che possa aiutare chi si trova in estrema difficoltà è un dovere. – spiega Davide Falteri, presidente di Fai Liguria – È fondamentale avere una massima condivisione per raccogliere materiale utile per la popolazione ucraina. Un grazie speciale allo staff della Pubblica Assistenza e ai volontari per il lavoro quotidiano e l’impegno per questa iniziativa benefica che dimostra ancora una volta l’importanza del mondo del volontariato.”