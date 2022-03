Genova – Si è recata in un centro medico per una visita ed un esame specialistico e ha denunciato attenzioni morbose da parte dello specialista. Una ventenne genovese ha presentato denuncia alla polizia a seguito di quelli che ha vissuto come palpeggiamenti e attenzioni eccessive da parte del medico.

La giovane soffre di problemi alla circolazione delle gambe e si è recata nel centro per un esame eco-doppler per verificare lo stato di salute di vene e arterie.

Secondo il suo racconto, però, il medico specialista avrebbe preteso che si spogliasse oltre il dovuto e l’avrebbe sottoposta a palpeggiamenti durante la visita.

La ragazza ha segnalato le attenzioni non richieste già nel centro, rivolgendosi alla segreteria ma poi ha denunciato l’episodio anche alla polizia.

Il medico è stato indagato e, ascoltato sulla vicenda, ha negato ogni “eccesso” spiegando di aver semplicemente visitato la giovane per accertare la possibile origine dei problemi di circolazione alle gambe.

Procedure che saranno verificate presso altri specialisti per accertare che si tratti di “normali accertamenti medici”. In caso contrario il medico si troverebbe a difendersi nelle aule di un Tribunale.