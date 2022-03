Genova – Il record dei “rattoppi” all’asfalto di un giardino pubblico appartiene di diritto al piccolo parco che sorge in viale Virginia Centurione Bracelli, nel quartiere di Marassi.

A poche decine di metri dalla scuola elementare Fanciulli, infatti, è stata realizzata una dozzina di “toppe” d’asfalto in un giardinetto che conta tre panchine e qualche albero.

Un record davvero poco invidiabile anche perchè il terreno del parco resta una buca continua e i frequentatori si domandano quale senso abbia gettare qualche palata di asfalto qua e là lasciando la maggior parte del terreno pieno di buche profonde anche una decina di centimetri.

In molti hanno sperato che si trattasse di un intervento “di preparazione” prima di una asfaltatura generale ma le transenne che delimitavano l’area durante i lavori sono sparite e si teme che non accadrà altro.

“Sono venuti per abbattere un albero – spiegano i residenti – un magnifico pino marittimo che cresceva da decenni e che è stato potato malamente dopo una nevicata che ne aveva spezzato un ramo. Da allora non si è più ripreso e questo inverno è seccato definitivamente”.

I residenti hanno visto posizionare le transenne e il piccolo giardino, un’oasi di fresco nel periodo estivo, è rimasto chiuso per qualche giorno.

Poi sono arrivati gli operai, hanno abbattuto il pino tra le proteste e poi hanno gettato qualche palata di asfalto qua e là componendo un curioso arabesco a terra.

“Un intervento del tutto inutile – spiegano ancora i residenti – perché la maggior parte delle buche è rimasta e i rattoppi sono fatti con asfalto “a freddo” che al primo caldo si sfalderà riportando la situazione come prima. Non capiamo perché non sia stato riasfaltato del tutto”.