Genova – Dopo lo chef Alessandro Borghese, anche l’archistar Paola Marella si sfoga sui social contro code e rallentamenti incontrati sulle autostrade della Liguria.

In un post su Instagram – dove è seguita da circa mezzo milione di fan – l’architetto di “Cerco casa disperatamente” e “Welcome Style” grida la sua rabbia raccontando che “andare da Milano a Sanremo continua ad essere un percorso ad ostacoli che rende ogni viaggio una vera odissea”.

“Uno slalom tra cantieri (fermi) – prosegue Paola Marella – restringimenti e cambi di carreggiata a causa dei quali, anche senza eccessivo traffico, si formano lunghe code. Senza contare il salatissimo pedaggio che dobbiamo versare all’arrivo a destinazione!”

Anche l’archistar, dunque, si lamenta pubblicamente sui social contro la gestione delle autostrade della Liguria, i cantieri e le code e lo fa allungando la già tristemente lunga serie di Vip che sempre più spesso si lamentano delle difficoltà incontrate nei viaggi in autostrada in Liguria.

“Una vergogna tutta italiana – dichiara Marella – che va avanti da anni perché, è bene ricordarlo, i lavori non sono dovuti ad emergenze ma a decenni di incuria. E il crollo del Ponte Morandi ne è la prova. E noi tutti, tra palleggi di responsabilità, continuiamo a subire pesantissimi disagi. Per non parlar dei danni all’economia del turismo della bellissima Liguria che già ha sofferto per il Covid. E si, perché hanno annunciato che i lavori continueranno…”