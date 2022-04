Savona – E’ Claudio Tiranini, chef del popolare ristorante A Spurcacciun-A l’uomo deceduto ieri in mare, mentre faceva kite-surf in compagnia del figlio nella zona delle Fornaci.

Tiranini, 67 anni, era uscito in mare nel tardo pomeriggio ma durante le evoluzioni qualcosa è andato storto e il figlio non ha più visto rientrare il padre ed ha subito dato l’allarme.

Sul posto è accorsa la motovedetta della Guardia Costiera che ha recuperato l’uomo già in condizioni disperate.