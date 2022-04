Genova – Sono morti uno dopo l’altro, per le sofferenze patite, i cinque cuccioli ritrovati in un cassonetto della spazzatura di via Siffredi, nel quartiere di Sestri Ponente.

I veterinari della clinica genovese ai quali erano stati affidati non sono riusciti a salvarli nonostante le cure.

Uno dopo l’altro i cuccioli sono spirati perché troppo indeboliti, forse per il tempo passato al freddo o per la denutrizione.

A trovarli, ancora con il cordone ombelicale attaccato, un benzinaio che ha guardato nel bidone dopo aver sentito degli strani rumori.

I cuccioli erano in una scatola ma probabilmente avevano trascorso la notte al freddo.

Ora la persona che li ha abbandonati, se verrà identificata, verrà denunciata per maltrattamento di animali.