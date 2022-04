A quattro giorni dalla fine dell’emergenza nazionale in Liguria si registrano ancora 2 decessi e 1.011 nuovi casi di contagio da coronavirus scoperti con appena 1.765 tamponi molecolari e 5.216 test antigenici rapidi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti, un tampone positivo ogni sette effettuati.

A registrare i dati è il bollettino ufficiale della Regione Liguria diffuso ieri sera.

Ben 260 le persone ricoverate in ospedale, 2 in più rispetto al giorno prima e aumenta di una unità il numero delle persone ricoverate in gravi e gravissime condizioni nei reparti di Terapia Intensiva (9)

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

Genova: 526

La Spezia 223

Savona 141

Imperia 118