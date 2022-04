Genova – Un grave incidente si è verificato questa mattina in via Molassana, a Genova.

Per cause ancora in via di accertamento, una moto con a bordo un uomo e una donna e un’auto si sono scontrate poco dopo le 10.

Un impatto violento che ha sbalzato la donna, passeggera dello scooter, a terra. Nella caduta la donna ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che hanno soccorso la ferita. E’ stato necessario l’intervento dell’automedica: i soccorritori hanno dovuto intubare la donna prima di trasferirla in codice rosso all’ospedale San Martino.

Ferito, ma in modo meno grave, il conducente del mezzo a due ruote, ricoverato sempre al San Martino ma in codice giallo.

Solo un grande spavento e qualche graffio, invece, per l’automobilista.

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente.

Nelle prossime ore gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Locale dovranno ricostruire quanto accaduto.