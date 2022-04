Genova – Hanno dato vita a un corteo per le strade di Cornigliano i lavoratori ex Ilva che da ieri scioperano per la sicurezza nello stabilimento di Acciaierie d’Italia dopo l’incidente di sabato che avrebbe potuto trasformarsi nell’ennesima tragedia sul lavoro.

I manifestanti si stanno muovendo su via Cornigliano e la strada risulta al momento bloccata.

I dipendenti, dopo l’assemblea di questa mattina, hanno deciso di muovere in corteo per chiedere maggiore sicurezza sul posto di lavoro e hanno posizionato in testa lo striscione con su scritto “Non si può morire di lavoro”.

Al momento il corteo è fermo tra via Cornigliano e via San Giovanni d’Acri.