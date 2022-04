Genova – Forse un malore o un attacco cardiaco ha causato il decesso, ieri pomeriggio, di un anziano 70enne trovato ormai morto dalla nipote, vicino ai resti di un fuoco per bruciare sterpaglie.

Il pensionato era stato in ospedale recentemente proprio per gravi problemi cardiaci e quando i familiari non lo hanno visto rientrare dal terreno vicino casa hanno dato l’allarme.

La nipote è andata a cercarlo e lo ha trovato ormai morto accanto ai resti del fuoco e con alcune bruciature su un braccio.

I tentativi di rianimazione sono risultati vani e il corpo è stato trasferito in obitorio per gli esami medico legali.

Occorre stabilire la causa del decesso anche se si pensa che molto probabilmente, ad uccide l’uomo, sia stato un malore improvviso e forse proprio un infarto.