Albenga – E’ riuscito a slacciare la cintura di sicurezza del seggiolino su cui era legato e ad aprire la portiera dell’auto in movimento. Terribile incidente, quest’oggi, sulla statale Aurelia, tra Albenga ed Alassio, nel savonese.

Protagonista dell’incidente un bambino di appena tre anni che è caduto dall’auto in movimento condotta dal padre e tra le urla disperate della madre.

L’auto si è fermata immediatamente ma il piccolo, cadendo, si sarebbe ferito in modo grave.

Soccorso dal 118 è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova dove i meici si sono riservati la prognosi.