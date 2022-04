Genova – Si è fermato al bidone della spazzatura in via lungo argine Polcevera, a Bolzaneto ed ha iniziato a scaricare detriti usando un secchio e quando gli agenti della polizia locale lo hanno fermato ha dato in escandescenze dimostrando di aver “bevuto troppo”.

Movimentato episodio nel quartiere di Bolzaneto, in val Polcevera, con protagonista un 41enne cittadino albanese. L’uomo è stato notato dalla polizia locale mentre gettava materiale edile in un bidone ed è stato fermato.

Gli agenti hanno notato che si trovava in probabile stato di ebbrezza e gli è stato chiesto di mostrare documenti e patente.

L’uomo è andato su tutte le furie e dopo aver accusato gli agenti di volergli “rubare” la patente, si è scagliato contro di loro.

A quel punto per lui è scattata la denuncia per gli insulti e la resistenza e per aver scaricato materiale non autorizzato.

A seguire gli è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza e l’auto è stata sequestrata.