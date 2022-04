Genova – Ennesimo incidente con un pedone travolto mentre attraversa la strada. Questa volta è avvenuto in via Milano, nella zona di Dinegro dove un giovane è stato travolto da una moto mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto attorno all’una e sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 che ha soccorso il ferito e lo ha trasferito d’urgenza in ospedale.

Le condizioni del pedone non sarebbero gravi ma si tratta dell’ennesimo incidente che vede coinvolta una persona che viene investita.

Velocità elevate ma anche scarsa illuminazione sugli attraversamenti stradali e strisce ormai quasi scomparse sono, secondo le denunce di molti presidenti dei Municipi, le principali cause degli incidenti.