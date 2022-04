Genova – Dopo la denuncia dell’assessore del Municipio VII Ponente Matteo Frulio sulla mancata disponibilità, per il Municipio, di affiggere i manifesti con le iniziative del 25 aprile, ecco arrivare la risposta dell’assessore del Comune di Genova Pietro Piciocchi, responsabile del settore Affissioni.

“Leggo con sconcerto – scrive Piciocchi sul suo profilo Facebook – le dichiarazioni dell’Assessore Matteo Frulio del Municipio VII che accusa gli uffici delle pubbliche affissioni, che dipendono dal sottoscritto Assessore, di avere negato gli spazi per i manifesti municipali commemorativi del 25 aprile”.

“Gli spazi in questione – precisa Piciocchi – risultano da tempo prenotati e pagati da altro operatore che ha seguito la procedura automatizzata disponibile a tutti i cittadini sul sito del Comune. Correttamente gli uffici hanno rappresentato che non c’erano spazi disponibili.

Il fatto poi che, a quanto pare, l’affissione non ci sia stata dipende esclusivamente dalla volontà del soggetto che aveva prenotato che, evidentemente, non ha ritenuto di utilizzare gli spazi per motivi suoi, pur avendoli pagati”.

“Detto questo – conclude Piciocchi – attribuire una valenza politica all’operato dell’ufficio lo trovo di una gravità inaudita e totalmente diffamatorio. Ringrazio invece gli uffici comunali per il competente operato”.