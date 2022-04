Genova – Niente spazio per le affissioni dei manifesti per gli eventi del 25 aprile per il Municipio VII Ponente. A denunciarlo l’assessore Matteo Frulio che, dal suo profilo Instagram lancia una accusa durissima agli uffici comunali che gestiscono le affissioni.

Il Municipio avrebbe chiesto di poter affiggere nei quartieri di Prà, Pegli e Voltri i tradizionali manifesti in ricordo della festa della Liberazione, il 25 aprile, ricorrenza nazionale riconosciuta e dal Comune sarebbe arrivata una risposta negativa.

Nessun manifesto del 25 aprile a Pegli, Prà e Voltri perché mancherebbero gli spazi liberi, circostanza che, stando alla denuncia dell’assessore Frulio, con tanto di fotografie, non corrisponderebbe alla realtà.

Ecco cosa scrive Matteo Frulio (PD) su Instagram:

“Gli uffici comunali del Matitone (affissioni) ci avevano comunicato che no, anche come Municipio non potevamo affiggere il manifesto istituzionale delle manifestazioni legate al 25 aprile a Pegli, Prà e Voltri perché: non esistono spazi per eventuali istituzionali e tutti gli spazi erano comunque occupati da pubblicità elettorale e privata.

Ecco gli spazi occupati

Vergognatevi!

Ma nei cortei saremo tantissimi anche senza manifesti!