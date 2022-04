Genova – Tuoni e lampi, precipitazioni a tratti anche molto forti e grandinate. Il maltempo ha colpito nella notte la zona del capoluogo ligure portanto fenomeni anche piuttosto forti in torno alle 3 della scorsa notte.

Lo stato di allerta gialla, diffuso dalla protezione civile regionale, resta in vigore, salvo modifiche o prolungamenti, sino alle 13 di oggi, domenica 24 aprile.

Queste le zone interessate:

– A

• B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

• C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

– D

• E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

Queste le previsioni di Arpal per le prossime ore:

DOMENICA 24 APRILE nella notte ed in mattinata si mantengono condizioni di tempo perturbato con piogge diffuse su BCE e quantitativi cumulati significativi su B, fino ad elevati su CE. Rimane elevata la probabilità di fenomeni temporaleschi forti su tutte le zone, anche organizzati almeno fino alle ore centrali della giornata. Nella notte e di primo mattino venti 60-70km/h con rinforzi e raffiche oltre 100km/h sui crinali e sui capi esposti, in calo. Mareggiata da Sud-Ovest sulle coste di AC, mare localmente agitato su B, in scaduta la sera