Davagna – Sono gravi, nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni dell’uomo soccorso ieri sera nella sua abitazione di Davagna, nell’immediato entroterra genovese.

L’uomo stava maneggiando della benzina quando una fiammata lo ha avvolto trasformandolo in una torcia umana.

La moglie ha tentato disperatamente di aiutarlo restando a sua volta ferita alle mani e al viso.

Soccorso dal 118 è stato trasferito in gravi condizioni in ospedale.

In corso la ricostruzione degli eventi e di quanto successo nell’abitazione di Davagna.

L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 22.