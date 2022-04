Genova – Un cinghiale a spasso per corso Italia. La presenza del grosso animale è stata segnalata a più riprese dagli automobilisti in transito ma sul gruppo Facebook Genova contro il degrado è apparso anche il video.

Il cinghiale correva in mezzo alla strada, rallentando ovviamente in traffico, per nulla intimorito dalla coda di veicoli che aveva alle spalle.

Uno spettacolo curioso ma anche un segnale sulla pericolosità per automobilisti e motociclisti di questi animali che circolano tranquillamente per le vie cittadine, senza alcun timore.

Una convivenza difficile perché la possibilità di un incidente grave è concreta.

Ancora una volta appare evidente la necessità di una riduzione della presenza di questi grossi animali che non deve necessariamente avvenire in modo “cruento” essendo possibile distribuire cibo con farmaci anti-concezionali nei periodi degli accoppiamenti.

In questo modo la popolazione diminuirebbe in modo naturale senza necessità di abbattimenti, specie nelle zone abitate.

Gli ambientalisti sono contrari anche alle “catture” degli animali poiché sostengono che le normative attuali vietano la liberazione degli esemplari catturati in Natura (boschi) e quindi le catture vengono indirizzate a centri dove – sempre secondo le denunce degli ambientalisti – verrebbero usati per “allenare i cani”, ovvero sottoposti a torture.

(Video dalla pagina Facebook Genova contro il degrado)