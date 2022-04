Genova – Parole e Musica per la Festa dei Lavoratori del 1 maggio. La Camera del Lavoro organizza per domenica, a partire dalle ore 17, presso la Soms La Fratellanza di Genova Pontedecimo in Via Val Sugana 2 un pomeriggio di parole e musica per la festa delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il programma prevede uno spazio per bimbi e ragazzi con giochi in piazza e laboratori, focaccette, fave salame e sardo, musica e intrattenimento con la Small Band e Robe di Coppo.

Un pomeriggio tra attualità e lavoro, musica e intrattenimento a partire dalle ore 17 per stare insieme e per celebrare la Festa delle lavoratrici e dei lavoratori in una data fortemente simbolica che ricorda a tutti il valore del lavoro.

L’importante ricorrenza fa tener alta l’attenzione sul grande tema delle emergenze legate proprio al lavoro, ai temi sociali ed economici e alla necessità di creare buona occupazione.

Pace, diritto al lavoro, giustizia sociale sono i temi che quest’anno accompagneranno la giornata del Primo Maggio. Se da un lato, dopo due anni di pandemia, la festa in piazza è salutata come un fatto positivo, dall’altro il momento storico è funestato da una guerra assurda che oltre a portare morte e distruzione ha ed avrà conseguenze sulle economie mondiali e quindi anche su quella del nostro Paese.

L’appuntamento in Val Polcevera, insieme alla Camera del Lavoro in collaborazione con la Soms La Fratellanza, è per domenica Primo Maggio a partire dalle ore 17.