Genova – Lo hanno trovato a terra, impaurito e ferito probabilmente per una caduta da una finestra o da un terrazzo. Curioso ritrovamento a Sampierdarena, per alcuni passanti che si sono trovati davanti un furetto.

L’animale, certamente di proprietà, potrebbe essere caduto da un terrazzo ed è stato soccorso dai volontari dell’Enpa di Campomorone dove l’animale si trova ricoverato per le cure.

Il proprietario o chi avesse informazioni per risalire a chi lo ha perduto può contattare lo 010 7212178 oppure il 335 5880333