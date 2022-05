Genova – Sciopero con corteo sino al centro cittadino per i lavoratori delle Acciaierie d’Italia ex Ilva di Cornigliano. La manifestazione attraverserà le vie del ponente sino alla Prefettura, in via Roma, per chiedere che l’azienda revochi il provvedimento disciplinare contro un operaio che guidava la gru dalla quale si è staccata la bobina di oltre 10 tonnellate che ha rischiato di causare un incidente mortale negli stabilimenti.

Secondo l’azienda, infatti, l’incidente non sarebbe stato provocato da malfunzionamento legati alla manutenzione degli impianti ma da una errata manovra del lavoratore.

L’incidente dello scorso 12 aprile aveva fato scattare proteste e manifestazioni dei lavoratori per chiedere più sicurezza negli impianti e la Asl aveva fermato lo stabilimento per accertamenti sul rispetto delle normative.

Il corteo partirà alle 9 e muoverà verso il centro provocando pesanti disagi al traffico da e per il ponente.