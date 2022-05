Genova – Nuova scorribanda per una famiglia piuttosto numerosa di cinghiali per le vie del quartiere di San Fruttuoso.

Una femmina con una decina di cuccioli e alcuni “cuccioloni” è stata avvistata prima nella zona di piazza Martinez e poi in via Marina di Robilant, accanto al locale commissariato di polizia.

Gli animali, come sempre più spesso accade, camminavano tranquilli alla ricerca di sacchetti della spazzatura abbandonati accanto ai bidoni o di “pranzetti” lasciati appositamente da persone scriteriate e che non rispettano le normative.

In almeno un paio di occasioni hanno attraversato pericolosamente la strada, specie i cuccioletti meno “visibili” mettendo a repentaglio la loro scurezza e quella di automobilisti e motociclisti.

I residenti del quartiere si domandano come mai, considerato che gli animali provengono dal greto del Bisagno, il Comune non abbia ancora messo “in sicurezza” gli accessi, creando barriere e ostacoli al passaggio dei cinghiali che resterebbero confinati dove non danno fastidio.