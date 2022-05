Genova – In occasione della Giornata internazionale dell’ostetrica, Asl3 promuove un “Filo diretto con lo specialista”.

Dalle ore 8 alle ore 20 le ostetriche del Dipartimento materno infantile Asl3 risponderanno al numero 010 849 2521 per informazioni, consigli ed eventuali consulenze sul tema

Per tutta la giornata sarà inoltre possibile contattare le ostetriche per quesiti o informazioni anche attraverso la mail insalute@asl3.liguria.it