Genova – Forse un colpo di sonno o un attimo di distrazione all’origine, ieri notte, del grave incidente stradale avvenuto nei pressi del sottopasso di Brignole in via Canevari, nella zona di Borgo Incrociati.

Una ragazza alla guida della sua auto ha infatti perso il controllo del mezzo finendo contro un new jersey posto a protezione del marciapiede.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di notte e fortunatamente la giovane non è rimasta ferita nell’impatto violentissimo contro l’ostacolo.

Distrutta invece l’auto che stava guidando.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e della polizia locale che ha avviato le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.