Genova – Tornano i cantieri sulle autostrade dopo lo stop concordato per i ponti di Primavera e per Euroflora e per automobilisti e trasportatori tornano le preoccupazioni per code e disagi.

Dalla mezzanotte è ripreso il calendario dei lavori “sospesi” e a breve torneranno restringimenti di careggiata e cantieri per la manutenzione.

In realtà alcuni lavori non sono mai stati sospesi, in particolare quelli per le lavorazioni urgenti, e code e rallentamenti non sono mai del tutto scomparsi dalla rete autostradale.

La prossima “pausa” prevista è per il ponte del 2 giugno e la necessità di portare a termine le lavorazioni nel minor tempo possibile rischia di creare problemi anche piuttosto seri, specie nei fine settimana.

Durante questo periodo, infatti, non sono previsti fermi dei cantieri neppure nel week end ed il rischio di code aumenta sensibilmente.