Genova- In occasione dei Rolli Days dal 13 al 15 maggio (compresi) si potrà vedere nel Teatro di Villa Duchessa il quadro della “Madonna Addolorata” di Bernardo Strozzi scoperto nei fondi dell’Opera Pia Brignole Sale, restaurato dagli amici della Villa.

La prima visita ha registrato il tutto esaurito, i Rolli rappresentano l’opportunità per vederla di nuovo, non essendo normalmente visibile al pubblico. Il quadro è stato attribuito allo Strozzi da Piero Boccardo, già direttore dei Musei di Strada Nuova e curatore della mostra “Superbarocco” allestita alle Scuderie del Quirinale.

Non sono le uniche novità, perché il servizio di porcellana, cristalli e argenti dei Duchi di Galliera ritorna a “casa” nella Villa di Voltri, che si trovava quando Maria Brignole Sale lo aveva acquistato a Parigi. Oggi è di proprietà dell’Opera Brignole Sale a Voltri, custodito nei depositi di Palazzo Rosso e per la prima volta verrà esposto dopo ben 11 lunghi anni. Il servizio è molto raffinato, con porcellane prodotte dalla manifattura Leveille nella seconda metà dell’800. Lo spostamento è stato reso possibile dall’unione con l’Opera Pia e i Musei di Strada Nuova, in cui Loredana Pressa si occuperà di curare l’esposizione, e alla Soprintendenza nella persona del Dott. Massimo Bartoletti.

Nella messa in scena si troveranno anche due putti settecenteschi rinvenuti nel parco, sui quali le associazioni Amici della Villa Duchessa e APS Sistema Paesaggio contano di restaurarli e la realizzazione in due copie. Questi putti, appartenevano alla distrutta chiesa di San Francesco a Castelletto, collocati da Carlo Barabino nella Valletta del Leone, restaurate recentemente grazie all’aiuto di ASTer.

Non mancheranno all’esposizione gli abiti ottocenteschi originali e preziosi oggetti e oggetti per la casa che appartengono alla Collezione Clerici, tra cui un importante carnet di proprietà della Regina Margherita di Savoia, in visita al parco nel 1886. All’inaugurazione saranno presenti i figuranti del Corteo Storico di Voltri in splendidi abiti ottocenteschi che passeggeranno nel parco. I posti sono limitati, per informazioni e prenotazioni visitate il link dell’evento: https://bit.ly/3L7Ylmu

I fondi ricavati saranno utilizzati per i lavori di manutenzione del parco storico.