Genova – Tragedia questo pomeriggio, vicino alla stazione ferroviaria di Voltri, dove un ragazzo di 16 anni è stato travolto da un treno merci in transito in circostanze ancora da chiarire.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, è deceduto per le terribili ferite riportate nell’impatto con il treno.

La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata a lungo.

Indagini delle forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.