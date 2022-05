Genova – Ennesimo grave incidente con un pedone ferito in modo grave. Questa volta è successo a Carignano, in via Vannucci.

Un uomo di 80 anni è stato colpito da un’auto in manovra che lo ha fatto cadere a terra. Nell’impatto l’anziano ha battuto violentemente il capo a terra ed ha riportato ferite molto gravi.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 che lo ha trasportato nel vicino ospedale Galliera in codice rosso.

Si tratta dell’ennesimo incidente che si registra a Genova e che vede coinvolto un pedone. Anche in questo caso l’incidente è avvenuto in una strada senza particolari condizioni di traffico.