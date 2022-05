Carcare – Ha cercato di prendere il gatto in difficoltà su un balcone ma è scivolato cadendo per diversi metri sino in strada. Ha rischiato davvero molto il ragazzo di 20 anni caduto ieri sera dal balcone di casa, nel centro storico di Carcare.

Io giovane, preoccupato per il proprio gatto che sembrava in pericolo su un terrazzo, ha cercato di prenderlo ma è scivolato ed è caduto di sotto.

Un volo di diversi metri ed un tonfo a terra che avrebbe potuto avere conseguenze mortali.

Sul posto, allertati dai residenti, è arrivata l’ambulanza del 118 e i medici hanno stabilizzato il ragazzo e lo hanno trasferito con la massima urgenza in ospedale, in codice rosso.

Qui gli esami di controllo hanno stabilito che il ragazzo ha riportato la frattura di un femore e un forte trauma facciale ma non sarebbe in pericolo.